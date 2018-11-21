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Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
На оккупированной части Донбасса отсутствует связь. С оператора Vodafone Ukraine люди не могут дозвониться к своим родственникам.
Многие связывают это с "инаугурацией" отдельных боевиков в "Л/ДНР". Сегодня, 21 ноября, жители оккупированных территорий Луганска и Донецка все еще жалуются на отсутствие связи. В частности, это касается мобильного оператора Vodafone Ukraine, передает "Диалог.UA" со ссылкой на издание LIGA.net, которое опросило свои источники на территории Донбасса. Отмечается, на территории оккупированного Луганска связь попала сегодня утром.
Это случилось примерно в 8:00, возможно, даже раньше, учитывая заявления местных жителей. "Связи нет уже с восьми часов утра. Я не могу позвонить своим родителям в Луганск", - сказала жительница Северодонецка Ангелина. Она же сообщила о том, что оккупационное правительство никаких причин заглушки не сообщило. По этому поводу почему-то все молчат.
Известно, что проблемы возникают и в населенном пункте Антрацит. Люди тоже не могут воспользоваться связью сотового оператора Vodafone. "Был вчера этот цирк с Пушилиным. Я думаю, что глушили связь специально для этого. То же самое и сегодня, но уже с Пасечником в Луганске", - сказал человек, пожелавший сохранить анонимность. Напомним, российские военные Донбасса собираются вернуться снова в Россию. И это представляет реальную угрозу для Кремля. Помимо этого стало известно об отсутствии желания военных Российской Федерации воевать на Донбассе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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