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Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"

21.11.2018 20:55
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Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"

В Сети появились фото с "инаугурации" главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника.  

Кадры торжественного назначения Пасечника главарем кремлевской "республики" показал "Российский Диалог", передает "Диалог.UA". В среду, 21 ноября, в оккупированном Луганске "короновали" отчаянно потевшего Пасечника, которого Кремль с помощью фиктивных "выборов" назначил главарем террористической "ЛНР".


На торжества по этому поводу собралась "элита" оккупированных Россией территорий. Так, на "инаугурации" был замечен донецкий коллега Пасечника главарь "ДНР" Денис Пушилин с женой, "депутаты" не признанной никем "республики", президент оккупированной Абхазии, представители России и даже "купленные с потрохами" Кремлем немцы. Напряженные и даже испуганные лица гостей говорят сами за себя.


Примечательно, что на "инаугурации" Пасечник выступил с месседжем о мире на Донбассе. Почти те же слова говорил и Пушилин. Это красноречивое свидетельство планов Кремля "заморозить" Донбасс. Ранее в Сеть "слили" видео "коронации" главаря "ЛНР" Пасечника.


Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что соцсети "разнесли" заявление Пасечника после "коронации".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, инаугурация, ЛНР, Пасечник
 
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