Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ

21.11.2018 17:32

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) местные жители жалуются на поборы на ремонт в школах, при этом сами ремонтные работы не проводятся. Об этом они пишут в соцсетях.

Как отмечает автор поста, в школе приходится ежемесячно сдавать деньги на ремонт. Ее поддерживают многие макеевчане, отмечая, что каждый месяц сдают определенную сумму. При этом ремонты в учебных учреждениях не проводятся:

Виктория: «Каждый месяц 100 руб. (42 грн по местному курсу на 21.11.2018 – прим. ред.) на класс»;

Ольга: «У нас в школе по 150 руб. (64 грн – прим. ред.) собирают»;

Анастасия: «Сдаем в лицее по 250 руб. (106 грн – прим. ред.) и отдельно утренники, всем подарки по 500 руб. (212 грн – прим. ред.) »;

Елена: «В школе сдаем по 50 руб. (21 грн – прим. ред.) на класс и по 50 руб. (21 грн – прим. ред.) на школу. Сдаю только на класс, т.к. за 8 лет учебы никакого ремонта в школе не вижу»;

Сергей: «А какой ремонт вы ожидали увидеть на 50 руб. (21 грн – прим. ред.)? Строительство нового здания... Туалеты с золотыми унитазами? Вы в курсе, к примеру, сколько метр линолеума стоит?»;

Елена: «Не пишите ерунду. Ребенок 8 лет ходит в эту школу. Каждый год требуют сдавать... 11 классов в школе, в каждом классе человек по 20, не меньше. Короче, считайте сами. За 8 лет не поменялось НИЧЕГО! Да и на ремонт класса каждый год выходит дофига. В классе 26 человек, с каждого по 50 руб. (21 грн – прим. ред.) умножаем на 9 месяцев и получаем 11700 руб. (4958 грн – прим. ред.). Не многовато ли?... Я у себя в квартире ремонт не могу сделать 10 лет, а в классе каждый год на такую сумму? Задолбали!».

Некоторые жители Макеевки отмечают, что суммы поборов – небольшие:

Лена: «Мои дети уже взрослые, но никогда не была против "поборов". Все это для ваших же детей. И ремонты тоже. И в 70-80 годах тоже всегда сдавали, в конце года. От этого не уйти – традиция»;

Инна: «Собираем по 100 руб. (42 грн – прим. ред.) в месяц, считаю, что немного. Мамаши адекватные, истерик подобных не закатывают, понимают, что это для наших деток, а не мне в карман. Родительский комитет»;

Макеевчане также пишут о том, что не все могут сдавать ежемесячно даже небольшую сумму: