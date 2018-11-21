«Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone

21.11.2018 11:36

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке вновь появилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Связь была отключена вчера, 20 ноября, в связи с мероприятиями, посвященными «инаугурации» нового «главы» «ДНР» Дениса Пушилина. Дончане надеялись, что сеть появится уже к вечеру вчерашнего дня, но этого не произошло.

Утром сегодня, 21 ноября, сигнал возобновился — он уже есть в нескольких районах города, и местные жители удивлены его качеством. По их словам, связь очень хорошая, даже в отдаленных частях отмечается ее высокий уровень.

«Такого сигнала, не было даже тогда, когда кабель перебили и потом починили», — написал дончанин.

«Давно не цепляла, в любую погоду» — пишет другой автор.

Дончане отмечают, что появился «супер-сигнал», и надеются, что его уровень не изменится.

В то же время такая ситуация наблюдается не во всех районах. В некоторых частях Донецка по-прежнему отсутствует связь.

Источник: https://donpress.com