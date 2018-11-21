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«Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке вновь появилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
Связь была отключена вчера, 20 ноября, в связи с мероприятиями, посвященными «инаугурации» нового «главы» «ДНР» Дениса Пушилина. Дончане надеялись, что сеть появится уже к вечеру вчерашнего дня, но этого не произошло.
Утром сегодня, 21 ноября, сигнал возобновился — он уже есть в нескольких районах города, и местные жители удивлены его качеством. По их словам, связь очень хорошая, даже в отдаленных частях отмечается ее высокий уровень.
«Такого сигнала, не было даже тогда, когда кабель перебили и потом починили», — написал дончанин.
«Давно не цепляла, в любую погоду» — пишет другой автор.
Дончане отмечают, что появился «супер-сигнал», и надеются, что его уровень не изменится.
В то же время такая ситуация наблюдается не во всех районах. В некоторых частях Донецка по-прежнему отсутствует связь.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, мобильная связь
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