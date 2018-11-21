- Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: О чем нужно помнить при обращении в суд22:00
- Украина потеряла контроль над реальным числом переселенцев21:43
- Боевики атаковали ВСУ крупным калибром: какие районы попали под обстрел21:27
- Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"20:55
- «Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»19:55
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
Украина потеряла контроль над реальным числом переселенцев
В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма. Но эти данные, скорее всего, далеки от реальности.
По данным пресс-службы Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 19 ноября текущего года в Украине взято на учет 1 519 956 переселенцы. Между тем, заместитель министра по вопросам внутренне перемещённых лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что правительство не располагает данными о реальном количестве внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).
«Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещённых лиц. Это не даёт нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства», - заявил Тука. По его словам, по оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей отличается от реального количества ВПЛ на 30-40%. Власти предполагают, что люди регистрируются в качестве переселенцев для того, чтобы получать выплаты. Живут же они зачастую на временно оккупированных территориях.
Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что в последнее время наблюдается отток пенсионеров-переселенцев из иных областей Украины в пользу Донецкой и Луганской областей.
В то же время, по данным Рад, в Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев из 518,9 тыс. зарегистрированных.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Украина, Донбасс, контроль, переселенцы
- Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: О чем нужно помнить при обращении в суд22:00
- Украина потеряла контроль над реальным числом переселенцев21:43
- Боевики атаковали ВСУ крупным калибром: какие районы попали под обстрел21:27
- Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"20:55
- «Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»19:55
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: О чем нужно помнить при обращении в суд22:00
- Украина потеряла контроль над реальным числом переселенцев21:43
- Боевики атаковали ВСУ крупным калибром: какие районы попали под обстрел21:27
- Суд обязал Кремль заплатить украинцам кругленькую сумму21:01
- Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"20:55
- В Украине депутаты хотят ввести уголовную ответственность за клевету20:37
- Доход от растаможки «евроблях» пойдет на выплату пенсий20:20
- Россияне в отчаянии готовятся к своему Майдану: "Все имитация, нет никакого будущего, только тупик" 20:06
- «Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»19:55
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО