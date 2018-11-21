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В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий
Жители временно оккупированного Донецка и других временно оккупированных населенных пунктов говорят о том, что оккупационные «власти ДНР» пускают предприятия «на металл». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка и других временно оккупированных населенных пунктов сообщают, что оккупационные «власти» и боевики «ДНР» «пилят на металл» оборудование крупных предприятий. Часть оборудования была вывезена в РФ. При этом «распил» и откровенное воровство цинично называют «модернизацией».
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«ДОНЕЦК ещё ДА. А по области, полная п…, знаковые предприятия под металлолом. Долго вся эта хрень ещё будет… Попали мы конкретно»,
«Да и в Донецке тоже самое, но в чуть меньших масштабах»,
«Та знаю, то я так… что бы хоть немного позитива нагнать… Друг работал на КПД-2 (В Куйбышевском районе), говорит даже мостовые краны в пролетах срезали, голая площадка»,»Ещё в 15-м КПС начали резать вместе с аэропортом. А металлолом в ….отгружали. Многие знали, видели, но… Главное – кураторы довольны и участники распила»,
«В 14 говорили ненужное убирали, а станки на рф везли для модернизации!!!!»,
«Модернизация – теперь так называется украсть?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, предприятие, металлолом
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