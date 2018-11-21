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В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone
Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах накануне пропала связь мобильного оператора Vodafone. Основной версией было проведение «инаугурации» главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Но, «инаугурация» прошла, а связь так и не появилась. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Накануне во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах пропала связь мобильного оператора Vodafone. Основной причиной считалось проведение «инаугурации» главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Впрочем, «министерство связи ДНР» заявило об «аварии» на линии оптоволоконного кабеля между «ДНР» и «ЛНР». Однако, сегодня, не смотря на окончание официальных мероприятий» связь так и не появилась.
Дончане не верят в «версию аварии». Люди возмущены и негодуют. Вот что они пишут в соцсетях:
«Донецк «жизненно-важное» для «республики» мероприятие закончилось. Где Водафон???»,
«А правда, чем обоснованы эти отключения. Какие цели? Конкуренция? Просто поза…? В курсе?»,
«Официальной версии нет. Но слухи ходят, что якобы «безопасность» во время «жизненно-важных» дл республики мероприятий. Выборов и инаугурации. Хотя в 14 году референдум и выборы проходили с явкой на порядок выше. И ничего. Вполне себе прошли со включенным МТС»,
«А чё, глупость адресно нет технической возможности? Правда, странную проблему на пустом месте создали (я понимаю там, власть, деньги, территории… но тут вроде, коси себе лаванду и радуйся»,
«Ну приличные люди так и делают. РЭБ и всех делов. У на все проще – гасят свет на единственном оптическом транзите по которому бегает МТС, и вся любов. И без МТС сидят пара миллионов народу. А деньги мимо них идут, вот они и бесятся».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, Vodafone, мобильная связь, ДНР
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