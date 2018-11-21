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В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам
В Мариуполе (Донецкая область) переселенцам дадут жилье для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Местный исполком утвердил порядок распределения жилья — временно перемещенных лиц будут брать на учет и давать им свободные квартиры в домах по ул. Красномаякской и Менделеева.
В данный момент на учет поставлено 139 семей (400 человек).На жилье в городе претендуют 479 семей (1500 человек).
Субвенции на приобретение квартир выделены Министерством временно оккупированных территорий. В течение двух лет общий объем инвестиций в жилье составил около 70 млн грн. За эти средства было приобретены 63 квартиры, и построены еще 39 обустроенных социальных квартир.
Жилье уже получили 102 семьи (более 300 человек).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, квартира, переселенцы
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