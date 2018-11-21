В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам

21.11.2018 07:45

В Мариуполе (Донецкая область) переселенцам дадут жилье для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Местный исполком утвердил порядок распределения жилья — временно перемещенных лиц будут брать на учет и давать им свободные квартиры в домах по ул. Красномаякской и Менделеева.

В данный момент на учет поставлено 139 семей (400 человек).На жилье в городе претендуют 479 семей (1500 человек).

Субвенции на приобретение квартир выделены Министерством временно оккупированных территорий. В течение двух лет общий объем инвестиций в жилье составил около 70 млн грн. За эти средства было приобретены 63 квартиры, и построены еще 39 обустроенных социальных квартир.

Жилье уже получили 102 семьи (более 300 человек).

Источник: https://donpress.com