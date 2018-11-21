- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске 10:15
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»
В неподконтрольном Украине Донецке сотрудники «МГБ ДНР» 11 ноября в день так называемых «выборов» якобы предотвратило «диверсию СБУ». Об этом сегодня заявил «пресс-офицер МГБ ДНР» Михаил Попов.
Так, представитель «ведомства» уточнил:
«МГБ ДНР в результате контрразведывательных мероприятий предотвращена диверсия СБУ, направленная на срыв выборов Главы и депутатов НС"э
Он отметил, что 11 ноября в подсобном помещении одного из «избирательных участков был задержан агент СБУ». По словам Попова, задержанный пытался передать взрывное устройство члену участковой комиссии, чтобы тот заложил устройство в урну с избирательными бюллетенями.
Попов уточнил, что взрывное устройство состояло из электровоспламенителя и таймера. По данным «МГБ», задержанный был «завербован накануне выборов». Также, там отметили, что за установку устройства агент СБУ должен был получить 10 тысяч гривен. В «ведомстве» отметили:
«В связи с тем, что планы и вся преступная операция противника стала известна оперативникам МГБ ДНР, указанную диверсию удалось предотвратить и избежать жертв среди мирного населения. Таким образом, организация указанной диверсии подтверждает намерения киевского режима по срыву демократического избирательного процесса в Республике».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, теракт, ДНР, ОРДО
- Москва сливает ДНР: известный боевик внезапно впал в истерику
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ
- В "ДНР" радуются низкой явке на сегодняшних выборах
- "Местные жители в "ДНР" не знают слова "праймериз", - журналист
- "Ни "Моторолы", ни "Гиви", ни другие уроды с автоматами не могут участвовать не только в выборах, но и в жизни Донбасса" – Юрий Луценко
- 101 человеку стало плохо во время "праймериз" в Донецке
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске 10:15
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- «Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги14:29
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Путину недолго осталось: Притула сказал, что станет последней каплей13:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- «Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков12:45
- Взрывы и стрельба: СММ назвала «горячие точки» Донетчины12:30
- Названо место сборной Украины в рейтинге Лиги наций УЕФА12:20
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»