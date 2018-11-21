В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»

21.11.2018 13:45

В неподконтрольном Украине Донецке сотрудники «МГБ ДНР» 11 ноября в день так называемых «выборов» якобы предотвратило «диверсию СБУ». Об этом сегодня заявил «пресс-офицер МГБ ДНР» Михаил Попов.

Так, представитель «ведомства» уточнил:

«МГБ ДНР в результате контрразведывательных мероприятий предотвращена диверсия СБУ, направленная на срыв выборов Главы и депутатов НС"э

Он отметил, что 11 ноября в подсобном помещении одного из «избирательных участков был задержан агент СБУ». По словам Попова, задержанный пытался передать взрывное устройство члену участковой комиссии, чтобы тот заложил устройство в урну с избирательными бюллетенями.

Попов уточнил, что взрывное устройство состояло из электровоспламенителя и таймера. По данным «МГБ», задержанный был «завербован накануне выборов». Также, там отметили, что за установку устройства агент СБУ должен был получить 10 тысяч гривен. В «ведомстве» отметили:

«В связи с тем, что планы и вся преступная операция противника стала известна оперативникам МГБ ДНР, указанную диверсию удалось предотвратить и избежать жертв среди мирного населения. Таким образом, организация указанной диверсии подтверждает намерения киевского режима по срыву демократического избирательного процесса в Республике».

Источник: https://donpress.com