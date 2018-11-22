Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине

22.11.2018 10:08

Боевики «ДНР» под временно оккупированным Зайцево понесли потери в живой силе. Боевик подорвался на мине.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня в соцсетях боевики «ДНР» скорбят по подорвавшемуся на мине под временно оккупированном Зайцево Колесникове Романе Юрьевиче. Кроме того, несколько боевиков получили ранения, их число не уточняется:

«Зайцево… Бой сегодня… Гребаный «Минск». Светлая память! И выздоровления ребятам, храни их Господи. Колесников Роман Юрьевич погиб сегодня, подорвавшись на мине под Зайцево».