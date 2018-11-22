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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине

22.11.2018 10:08
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Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине

Боевики «ДНР» под временно оккупированным Зайцево понесли потери в живой силе. Боевик подорвался на мине.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня в соцсетях боевики «ДНР» скорбят по подорвавшемуся на мине под временно оккупированном Зайцево Колесникове Романе Юрьевиче. Кроме того, несколько боевиков получили ранения, их число не уточняется:

«Зайцево… Бой сегодня… Гребаный «Минск». Светлая память! И выздоровления ребятам, храни их Господи. Колесников Роман Юрьевич погиб сегодня, подорвавшись на мине под Зайцево».



Теги: Донбасс, мина, ДНР, боевики, потери, подрыв, соцсети, Зайцево
 
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