Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан

22.11.2018 16:46

Пророссийские боевики сообщили о том, что на Донбасс прибыли англичане для проведения химических атак.

"Украинская сторона не оставляет намерений проведения химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании", - пишут подконтрольные боевикам сайты, сообщает 0629.

Боевики т.н. "ДНР" уверены, что, часть прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства. Кроме того, они сообщают, что в районах поселков Дача и Дзержинск отмечается прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химзащиты и ящиками со знаками химической опасности.

"Мы не исключаем, что ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе "Стирол", украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения и тем самым спровоцировать эвакуацию местных жителей", - заявили террористы.