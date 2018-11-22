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Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан
Пророссийские боевики сообщили о том, что на Донбасс прибыли англичане для проведения химических атак.
"Украинская сторона не оставляет намерений проведения химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании", - пишут подконтрольные боевикам сайты, сообщает 0629.
Боевики т.н. "ДНР" уверены, что, часть прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства. Кроме того, они сообщают, что в районах поселков Дача и Дзержинск отмечается прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химзащиты и ящиками со знаками химической опасности.
"Мы не исключаем, что ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе "Стирол", украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения и тем самым спровоцировать эвакуацию местных жителей", - заявили террористы.
Теги: Донбасс, химическое оружие, угроза, ДНР, боевики
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