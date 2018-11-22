"Брак за сутки" для украинцев с оккупированной территории: парламентариям не удалось разрешить разрешенное

22.11.2018 11:57

Сегодня депутаты Верховной Рады провалили законопроект, который позволяет жителям оккупированных территорий Донбасса регистрировать брак в день подачи заявления на подконтрольной Украине территории.

В первом чтении за принятие законопроекта №8400 проголосовало только 192 депутата из 226 необходимых, сообщает 0629.

Спикер парламента Андрей Парубий попытался вернуть документ на доработку, однако и для этого не хватило голосов в зале.

Таким образом, после нескольких неудачных голосований, Парубий сообщил, что проект закона отклонен.

В проекте "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории" предлагалось для граждан, проживающих на оккупированной территории Украины по их желанию проводить регистрацию брака в день подачи заявления.

По мнению авторов проекта, это позволит упростить процедуру и людям не придется дважды пересекать КПВВ и подвергаться опасности.

Отметим, что Мариуполь присоединился к пилотному проекту Минюста "Брак за сутки" 3 августа 2016 года. Эта услуга пользовалась популярностью как среди горожан, так и у жителей оккупированных территорий. Только за первый год этого проекта в Мариуполе зарегистрировали 1450 пар, из них почти 1000 проживает на неподконтрольной территории.

"Этот проект особенно пользовался популярностью именно у жителей неподконтрольных территорий. Потому что людям удобно приехать один раз, пересечь блокпост и уехать уже с документом, - говорит директор мариупольского Дворца бракосочетаний Ирина Яремина. - У нас еще пока нет информации о сегодняшнем решении ВР. Нам никаких нормативных актов не поступало".

По мнению Ирины Яреминой, жители неподконтрольных территорий прежде всего граждане Украины и пользуются такими же правами как и все остальные граждане. "Ведь они не хотят получать свидетельство в так называемых "ЛНР", "ДНР". Наоборот, они хотят зарегистрировать брак именно в Украине и мы не имеем права им в этом отказывать", - отметила директор Дворца бракосочетаний.

Напомним, "более двух лет Министерство юстиции предоставляет возможность всем желающим жениться за 24 часа благодаря услуге "Шлюб за добу". Сейчас этот пилотный проект реализуется в 67 городах Украины.