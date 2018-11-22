Части ДШВ в зоне проведения Операции объединённых сил получают новейшие антиснайперские системы

22.11.2018 09:32

В августе 2018 года ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» импортировало очередные 7 антиснайперских систем LAS 1000 производства канадской компании Alpha Optics Systems Inc.

Несколько систем были сразу переданы Управлению государственной охраны, остальные отправились в ВСУ. Как минимум 2 системы LAS 1000 попали в ДШВ и сейчас уже находятся в зоне ООС, где будут применяться в мероприятиях по борьбе со снайперами противника в связи с повышенной их активностью в последнее несколько месяцев.

По словам командира снайперского взвода Станислава К. одной из бригад ДШВ выполняющей боевые задачи на востоке страны, воины-десантники прошли специальную подготовку и допущены к роботе с данными системами. Вдобавок, в его взвод поступили новейшие снайперские комплексы Западного производства большего калибра.

Особенностью данной системы является то, что переносной ручной дневной и ночной прибор антиснайпер LAS 1000 обнаруживает снайперов и других наблюдателей перед тем, как они выстрелили, в то время, как большинство систем обнаружения снайперов является акустическими и помогают операторам реагировать на угрозу после того как она уже нанесла вред. LAS 1000 функционирует на оптических принципах и поэтому может определить местоположение угрозы прежде чем она сможет действовать.

Как утверждает Станислав К., таких систем ранее в подразделениях ДШВ не было, их в основном использовали спецслужбы. Но сейчас ситуация меняется, уровень профессиональной подготовки военнослужащих, особенно снайперов, постоянно повышается. В связи с этим в войска стали передавать более сложные, дорогие, но в тоже время, более эффективные системы вооружения.

Эта система идеально подходит для защиты границ и периметра. Антиснайперская система LAS 1000 обнаруживает линзы и отражатели в своей линии визирования, даже если эти объекты скрыты за кустами, окнами или ветровым стеклом. Устройство может быть установлено вручную или смонтировано на штативе, и когда обнаружен оптический отражатель любого типа, его положение обозначается в поле зрения. Для дополнительной информации о ситуации аудиосигнал также может быть настроен на автоматическую активацию при обнаружении угрозы. LAS 1000 может надежно выявлять снайперов и другое оптическое оборудование в различных тактических ситуациях.

Источник: news.dn.ua