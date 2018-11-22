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Архив - Донецкая область

Дончане просят соседей не продавать квартиры россиянам

22.11.2018 12:21
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Дончане просят соседей не продавать квартиры россиянам

Жители временно оккупированного Донецка просят своих соседей не продавать жилье россиянам. Причина в диких нравах «новых соседей». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В последнее время во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах появилось большое количество россиян, привлеченных низкими ценами на жилье, покупающих недвижимость и переезжающих на новое место жительства. Жители временно оккупированного Донецка просят соседей не продавать жилье россиянам. Причина далека от политики и национальной принадлежности. Всё дело в том, что «новые соседи» пугают людей своим поведением и дикими нравами.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Что сказать о Донецке? Соседи просят, не продавайте квартиру мокшанам. На Артёма дом, район Москвы. У нас в доме купили трое. Соседи в ужасе, говорят мы такого хамства и дикости в жизни не видели, они, как с дикого края. Кричат, мусорят, матерятся, дверями стучат, машины ставят, как попало»,
«Навіть уявити не можу… Бо якщо таке у нас кажуть про донецьких!!! То...»,
«Не слухайте. Донецькі – різні»,
«Нормальные-то туда не поедут»,
«В раиси видать такая п…а, что в Крыме и на дамбасе прямо рай».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, продажа, квартиры, россияне
 
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