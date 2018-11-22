Дончане просят соседей не продавать квартиры россиянам

22.11.2018 12:21

Жители временно оккупированного Донецка просят своих соседей не продавать жилье россиянам. Причина в диких нравах «новых соседей». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В последнее время во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах появилось большое количество россиян, привлеченных низкими ценами на жилье, покупающих недвижимость и переезжающих на новое место жительства. Жители временно оккупированного Донецка просят соседей не продавать жилье россиянам. Причина далека от политики и национальной принадлежности. Всё дело в том, что «новые соседи» пугают людей своим поведением и дикими нравами.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Что сказать о Донецке? Соседи просят, не продавайте квартиру мокшанам. На Артёма дом, район Москвы. У нас в доме купили трое. Соседи в ужасе, говорят мы такого хамства и дикости в жизни не видели, они, как с дикого края. Кричат, мусорят, матерятся, дверями стучат, машины ставят, как попало»,

«Навіть уявити не можу… Бо якщо таке у нас кажуть про донецьких!!! То...»,

«Не слухайте. Донецькі – різні»,

«Нормальные-то туда не поедут»,

«В раиси видать такая п…а, что в Крыме и на дамбасе прямо рай».

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