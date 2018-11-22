Какую «спецоперацию» проводят боевики «ДНР» в Новоазовске

22.11.2018 13:34

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Новоазовске проводят некую «спецоперацию» из-за которой не пропускают в населенный пункт наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе:

«На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) двое вооруженных членов вооруженных формирований вновь не позволили патрулю Миссии проехать к Новоазовску, ссылаясь на «проведение специальных операций».