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Какую «спецоперацию» проводят боевики «ДНР» в Новоазовске
22.11.2018 13:34
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Новоазовске проводят некую «спецоперацию» из-за которой не пропускают в населенный пункт наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе:
«На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) двое вооруженных членов вооруженных формирований вновь не позволили патрулю Миссии проехать к Новоазовску, ссылаясь на «проведение специальных операций».
Теги: Донбасс, Новоазовск, ДНР, боевики, спецоперация
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