На Донетчине шахта осталась без электроэнергии из-за долгов

22.11.2018 17:12

Шахта «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» (Мирноград, Донецкая область) третий день остается без электроснабжения из-за задолженности.

Об этом «Новостям Донбасса» рассказали источники на предприятии.

По словам одного из собеседников, генеральный директор предприятия рассказал, что деньги, которые предназначаются на зарплаты работникам, пойдут на погашения долга.

Источник отметил, что шахта продолжает свою работу в аварийном режиме.