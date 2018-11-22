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Архив - Донецкая область

На территории разрушенного Донецкого аэропорта боевики устроили танцы

22.11.2018 08:20
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На территории разрушенного Донецкого аэропорта боевики устроили танцы

Опубликовано видео с участниками НВФ «ДНР», которые с пением танцуют на территории разрушенного в ходе боевых действий Донецкого аэропорта. Данное видео разместил на своей странице в Фейсбуке украинский волонтер Юрий Мысягин.
В комментарии к видео Мысягин написал:
«Жаль, наши „боги войны“ из-за мирных договоренностей пока работать не могут. Пусть пока танцуют, расстояния сокращаются».



Теги: Донецк, Донбасс, танец, боевики, Донецкий аэропорт
 
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