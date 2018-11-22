Названа главная задача Пушилина в качестве «главы ДНР»

22.11.2018 08:44

Основной задачей нового «главы» «ДНР» Дениса Пушилина является оправдание доверия Кремля и улучшение уровня жизни жителей неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом заявил так глава «союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, пишет ДонПресс.

Он считает, что Пушилин должен работать над тем, чтобы не подвести своих «российских кураторов».

По словам Бородая, в случае обострения ситуации на фронте Россия якобы поможет «подкреплением», которые готовит «союз добровольев Донбасса». Именно он собирает будущих членов незаконных вооруженных формирований для отправки их в Донбасс.