"Обереги України": мариупольцам показали искусство в ржавом металле. ВИДЕО

22.11.2018 20:54

Несмотря на то, что Лугопарк находится в стадии реконструкции, сегодня на месте будущей площадки для барбекю появился еще один парк. Он расположился под открытым небом. Его главная особенность - все скульптуры выполнены из листового металла, пишет 0629.

На стройплощадке сегодня состоялась церемония открытия. Не ней презентовали шесть уникальных фигур, все из которых символизируют обереги. Часть из них, согласно проекта, останется в Мариуполе, а три скульптуры мариупольцев - Даниила Немировского, Владимира Харакоза, Вадима Ланового - отправится в самый запад Украины - город Старый Самбор.

Появление уникальных скульптур стало возможно в рамках проекта "Обереги України", который реализуется при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Стоимость проекта составила более 1 миллиона гривен (20% средств внесли представители бизнеса) и большинство средств пошло на оплату гонораров для 10 скульпторов со всей Украины. Исполнителем проекта выступила Мариупольская организация Национального союза художников Украины, а главным партнером стала ОО "Коллегиум Анна Ярославна".Металлопрокат для изготовления скульптуры безвозмездно выделил комбинат им. Ильича.

Из металла холодного проката 10 художников и скульпторов со всей Украины (Ивано-Франковск, Киев, Александрия, Краматорск) в течение месяца создавали скульптуры. В это время они плодотворно работали в цехах, курируя сварщиков, резчиков...

Как отметил участник проекта мариупольский художник Вадим Лановой, раньше он не мог даже представить, что такой проект может быть реализован в Мариуполе. "Изменяется отношение к искусству - изменяется город",- отметил он. А представитель союза мастеров Украины из Ивано-Франковска Сергей Полуботько предположил, что Мариуполь может стать центром современных видов искусств, в частности, скульптуры.

Глава общественной организации "Коллегиум Анны Ярославны Восток" Виктория Гордиенко добавила, что скульптуры из поржавевшего металла - это уникальный мировой тренд и в Мариуполе такие скульптуры появились впервые в Украине.

Участники проекта сегодня постарались встретиться с молодежью. Прежде всего, со студентами мариупольских вузов. А после презентации проекта отправились в Детскую школу искусств общаться с творческим подрастающим поколением.