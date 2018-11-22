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Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
В связи с отсутствием в «ДНР» в течение нескольких дней связи украинского мобильного оператора Vodafone (на неподконтрольных Украине территориях – МТС) в социальных сетях снова активизировались «переклички» на тему – где ловит МТС?
В частности, жители Донецка акцентируют, что сигнал Vodafone ловит на тех же местах, что и в период предыдущей масштабной проблемы, когда в «ДНР» не было связи украинского мобильного оператора 4 месяца, в январе-апреле.
Основные «пункты», до которых добивает сигнал с подконтрольной Украине части Донетчины, – бывший супермаркет «Амстор» в Петровском районе и Железнодорожный вокзал:
Виктор: «На Петровке… Там, где и раньше»;
Даниил: «На Петровке, 21. Нормально идет»;
«Домовой»: «Возле "Амстора" [в Петровском районе] все время ловит»;
Антон: «Ловит на ж/д. И честно сказать, хватит баловаться властям со связью, включили бы и все. В ЛНР связь есть, а у нас нет»;
Иван: «На ж/д опять, как прошлой зимой. Там всегда есть»;
При этом дончане возмущены бездействием местных «властей» и нежеланием решать проблему отсутствия связи Vodafone. «Блин, когда они уже наиграются со связью((( Правда – задолбали»», – выражает общее мнение Наталья.
В период зимне-весеннего отсутствия связи «Донецкие новости» собрали перечень «точек» Донецка, до которых доходит сигнал с подконтрольной территории (детально – см. Где ловит МТС в «ДНР»: Города, ориентиры, карты), среди основных:
железнодорожный вокзал, по обе стороны – и со стороны ул. Артема, и со стороны ул. Стратонавтов, см. – Донецк: Железнодорожный вокзал как переговорный пункт МТС (Фото));
площадка у супермаркета «Амстор» в Петровском районе;
в Петровском районе на трассе за Петровским «кольцом»;
на территории кладбища в районе шахты № 29 (находится на границе Кировского и Петровского районов Донецка) – см. Дожили: Жители Донецка ловят сигнал Vodafone на кладбищах (Видео);
микрорайон Текстильщик (Кировский район) – рынок «Сокол», район супермаркета «Обжора», Петровский мост и пр.;
на мостах: путепровод на железнодорожной станции «Рутченково» (Кировский район), на повороте у Путиловского моста (Киевский район); на Лидиевском и Куйбышевском путепроводах;
пос. Абакумова, конечная остановка маршрута № 41; ул. Кирова, 451 (возле магазина «Прогресс»); ул. Абакумова ближе к пересечению с ул. Джанкойской
микрорайон Бирюзова – ул. Бирюзова, 60; остановка Водокачка на «Бирюза-2»; въезд в гаражный кооператив «Бирюза-2» со стороны полей.
Также в зимне-весенний период были обнаружены ориентиры в Донецке, где одновременно есть и сигнал Vodafone, и сеть Wi-Fi местных интернет-провайдеров. Такая двойная услуга необходима, например, при восстановлении интернет-мессенджеров, при совершении онлайн-платежей и пр., когда нужно одновременно и заполнять формы на веб-страницах и получать SMS-код (подробнее см. – Vodafone + Wi-Fi: В «ДНР» нашли double-точки для интернет-платежей):
жд-вокзал, кафе «Легион»: в кафе есть интернет, но Vodafone ловит только на улице. Чтобы получить пароль от Wi-Fi, нужно в кафе что-то купить (например, кофе или пирожок). Затем заходите в интернет, заполняете необходимую форму (например, о переводе денег через интернет-банкинг), выходите на улицу и там приходит SMS от банка;
жд-вокзал, кафе «Челентано» (ул. Артема, 277), действия аналогичны, что и в кафе «Легион»;
жд-вокзал, между новым и старым зданием;
в Петровском районе у неработающего супермаркета «Амстор», где рядом есть кафе «Элит» с сетью Wi-Fi;
микрорайон Текстильщик (Кировский район) у магазина «Обжора» и «Семерочка».
Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, мобильная связь
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