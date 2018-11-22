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Победа за Украиной: офицер ВСУ показал мощное видео ликвидации террористов с воздуха – Сеть в восторге
После разгрома позиций "ДНР" у боевиков есть один убитый, еще двое сепаратистов ранены.
Мощные кадры показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает "Диалог.UA". Удар по оккупантам нанесли силы ООС, все произошло в районе Пантелеймоновки. Здесь, как отметил Штефан, российские наемники постоянно нарушают перемирие и ведут провокационные обстрелы сил ООС. "Очередной шмаки-бум и 200-я бригада у одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", - прокомментировал видео украинский военный.
"Разъяренные ОСы вылетели, чтобы ужалить колорадов и доказать, что они знают, где прячутся оккупанты и наказание придет",- добавил защитник. Ролик уже успели просмотреть тысячи зрителей, некоторые в комментариях признаются, что смотрели видео не один раз. "Зачет", "Супер, молодцы", "У Киселева взрыв мозга будет", - пишут в обсуждениях к опубликованному видео. Напомним, у боевиков на Донбассе после смерти террориста "Рыбачка" истерика, они клянутся наказать "фашистов" из Украины. Также сообщалось о том, что подразделения ВСУ уже приблизились к Донецку.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, ликвидация, ДНР, ЛНР, ВСУ, террористы, ООС
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