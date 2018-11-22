Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Соцсети. ВИДЕО

22.11.2018 14:49

Боевики "ДНР" в спешном порядке отреагировали на информацию о подрыве 9 танков пьяными наемниками в Торезе, поспешив опубликовать опровержение.

Власти "ДНР" показали видео, согласно которому серия мощных взрывов в окрестностях города была связана с утилизацией боеприпасов, однако о подрыве танков наемники не сказали ни слова.

СМИ напоминают, что детонация снарядов напугала жителей города в минувшее воскресенье, когда очевидцы заметили на соседнем полигоне серию крупных взрывов.

Позже источники в социальных сетях сообщили, что боевики случайно подорвали боекомплект бронетехники, в результате чего 9 танков боевиков были уничтожены.

На публикацию опровержения и съемки нового видео у боевиков ушло четверо суток - в Интернете было опубликовано видео подрывов снарядов, на что они и списали взрывы.

Достоверность версии независимыми источниками и ОБСЕ пока не была подтверждена.

Источник: dialog.ua