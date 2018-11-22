- "Брак за сутки" для украинцев с оккупированной территории: парламентариям не удалось разрешить разрешенное11:57
- Янукович придет — порядок наведет! В ОРДЛО распространяются слухи о скором возвращении Януковича11:25
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО11:09
- Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone10:25
- Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине10:08
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка09:51
- Части ДШВ в зоне проведения Операции объединённых сил получают новейшие антиснайперские системы09:32
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО09:09
- Названа главная задача Пушилина в качестве «главы ДНР»08:44
- Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»08:26
Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
Боевики "ДНР" в спешном порядке отреагировали на информацию о подрыве 9 танков пьяными наемниками в Торезе, поспешив опубликовать опровержение.
Власти "ДНР" показали видео, согласно которому серия мощных взрывов в окрестностях города была связана с утилизацией боеприпасов, однако о подрыве танков наемники не сказали ни слова. СМИ напоминают, что детонация снарядов напугала жителей города в минувшее воскресенье, когда очевидцы заметили на соседнем полигоне серию крупных взрывов. Позже источники в социальных сетях сообщили, что боевики случайно подорвали боекомплект бронетехники, в результате чего 9 танков боевиков были уничтожены.
На публикацию опровержения и съемки нового видео у боевиков ушло четверо суток - в Интернете было опубликовано видео подрывов снарядов, на что они и списали взрывы.
Теги: Донбасс, Торез, полигон, ДНР, танки, подрыв
- Смерть ребенка боевиков ничему не научила - они вновь анонсируют проведение танкового шоу
- В Торезе возобновился танковый биатлон, меры безопасности беспрецедентные
- Люди напоминали колонну военнопленных или заключенных - журналист о "военных сборах" в "ДНР" (ФОТО)
- Зачем Москва заставила "руководство ДНР" организовать "парад идиотизма" на полигоне под Торезом
- На полигоне около Тореза зафиксировано огромное количество танков
- "Брак за сутки" для украинцев с оккупированной территории: парламентариям не удалось разрешить разрешенное11:57
- Янукович придет — порядок наведет! В ОРДЛО распространяются слухи о скором возвращении Януковича11:25
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО11:09
- Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone10:25
- Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине10:08
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка09:51
- Части ДШВ в зоне проведения Операции объединённых сил получают новейшие антиснайперские системы09:32
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО09:09
- Названа главная задача Пушилина в качестве «главы ДНР»08:44
- Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»08:26
- "Брак за сутки" для украинцев с оккупированной территории: парламентариям не удалось разрешить разрешенное11:57
- В Украине появилась новая почтовая служба11:26
- Янукович придет — порядок наведет! В ОРДЛО распространяются слухи о скором возвращении Януковича11:25
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО11:09
- Украина перестанет существовать: в Совфеде РФ сделали громкое заявление10:47
- Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone10:25
- Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине10:08
- В Норвегии придумали быстросменные велосипедные покрышки10:00
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка09:51
- Части ДШВ в зоне проведения Операции объединённых сил получают новейшие антиснайперские системы09:32
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»
- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone