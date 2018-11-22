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Архив - Донецкая область

Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone

22.11.2018 10:25
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Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone

Оккупационная «власть» ОРДО сегодня утром заявила о восстановлении работы украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщает так называемое «минсвязи ДНР».
Так, в «ведомстве» сообщают:
«Ремонтные работы на волоконно-оптических линиях связи между ДНР и ЛНР завершены. Мобильная связь украинского оператора #Vodafone на территории ДНР восстановлена».
В соцсетях жители ОРДО сообщают:
«08.53 з’явився»
«Спектакль окончен. Включили свет, зрители покидают театр. Влючили Водафон.».
Как сообщал ранее donpress, связь мобильного оператора Vodafone исчезла в Донецке еще 20 ноября, в день «инаугурации» главаря ОРДО Дениса Пушилина и не появилась на следующий день



Теги: Донецк, Донбасс, работа, ремонт, Vodafone, ДНР
 
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