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Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone
22.11.2018 10:25
Оккупационная «власть» ОРДО сегодня утром заявила о восстановлении работы украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщает так называемое «минсвязи ДНР».
Так, в «ведомстве» сообщают:
«Ремонтные работы на волоконно-оптических линиях связи между ДНР и ЛНР завершены. Мобильная связь украинского оператора #Vodafone на территории ДНР восстановлена».
В соцсетях жители ОРДО сообщают:
«08.53 з’явився»
«Спектакль окончен. Включили свет, зрители покидают театр. Влючили Водафон.».
Как сообщал ранее donpress, связь мобильного оператора Vodafone исчезла в Донецке еще 20 ноября, в день «инаугурации» главаря ОРДО Дениса Пушилина и не появилась на следующий день
Теги: Донецк, Донбасс, работа, ремонт, Vodafone, ДНР
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