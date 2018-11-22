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Сутки в ООС: 11 обстрелов, раненый защитник Украины и погибший оккупант
21 ноября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает пресс-центр Объединенных сил (ОС).
Под ударами вчера находились оборонительные укрепления ОС в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, вчера вечером, из минометов калибра 82 мм , враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт ОС у Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановка два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.
Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил вчера легкое ранение. По данным разведки, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации безвозвратно потеряли одного человека.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС, погиб
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