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«Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка
22.11.2018 20:01
Конюшня так называемого «кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы полиции» неподконтрольного Украине Донецка пополнилась новым жеребцом по кличке Тагир. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МВД ДНР», пишет ДонПресс.
В «ведомстве» отметили:
«Как и сто лет назад, в столице Донбасса покой граждан охраняет кавалерийский взвод полиции. В подразделении приятное событие — в конюшне появился новый питомец. Тагир — двухлетний вороной жеребец породы „украинская верховая“».
Теги: Донецк, Донбасс, охрана , ОРДО, кони
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