«Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка

22.11.2018 20:01

Конюшня так называемого «кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы полиции» неподконтрольного Украине Донецка пополнилась новым жеребцом по кличке Тагир. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МВД ДНР», пишет ДонПресс.

В «ведомстве» отметили:

«Как и сто лет назад, в столице Донбасса покой граждан охраняет кавалерийский взвод полиции. В подразделении приятное событие — в конюшне появился новый питомец. Тагир — двухлетний вороной жеребец породы „украинская верховая“».