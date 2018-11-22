Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»

22.11.2018 08:26

Сегодня, 22 ноября, контрольных пунктах въезда-выезда, что у донбасской линии разграничения, в очередях скопилось 185 авто.

Все КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по осенним графиком и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40;

«Марьинка» - 0/60;

«Новотроицкое» - 25/30;

«Гнутово» - 20/10.