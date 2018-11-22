В «ДНР» хотят провести конкурс «Мисс Донбасс» с призовым фондом 900 тыс.руб. Люди в ярости

22.11.2018 14:20

Оккупационные власти «ДНР» собираются провести во временно оккупированном Донецке конкурс «Мисс Донбасс» с призовым фондом 900 тысяч рублей. Такая «новость» вызвала негодование среди жителей временно оккупированных территорий. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» паблики сообщили, что в Донецке пройдет конкурс «Мисс Донбасс» с призовым фондом 900 000 рублей. Такая новость обоснованно вызвала у населения временно оккупированных населенных пунктов бурю негодования. Ведь большинство людей получает мизерные зарплаты и пенсии, и еле сводит концы с концами, отказывает себе во всем – экономит на питании, лечении, проезде. На многих работающих предприятиях образовалась задолженность по зарплате и когда задолженность будет погашена – неизвестно.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Правильнее пенсионерам по 100р. к пенсии добавить. 900 000 больше вложить не во, что?»,

«Ну наконец тоа то уже подумали, что цирк уехал воооот он праздник!!! пир во время чумы!!»,

«Это картинка для россиян. Мол, благодаря Минским договорённостям на Донбассе наступил мир и божья благодать...»,

«Слов нет… одни эмоции!!! сколько у нас лишних денег .........???»,

«Приз 900 000? вам бабло девать некуда? лучше бы людям зарплату повысили и отдавали долги по зарплате, а 900 косарей какой то … вручить это нормально!?»,

«Зарплату не повысят, пока будут желающие работать за копейки»

«А шахтерам денег на задолженность нет..»,

«Как говорил великий классик:… денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения (Д. Медведев)».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.