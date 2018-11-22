В «ДНР» «переписали» биографию Пушилина — теперь он не МММщик

22.11.2018 23:43

Подконтрольный группировке так называемой «ДНР» макеевский телеканал «Юнион» показал сюжет о биографии главаря боевиков Дениса Пушилина, скрыв факт его участия в финансовой пирамиде МММ.



Журналисты телеканала сообщили только, что Денис Пушилин родился в Макеевке, закончил лицей, служил в армии, поступил в университет и сменил несколько работ.

Тот факт, что с 2011 года по 2013 год Пушилин являлся функционером МММ в Украине, в сюжете не упоминается. Также журналисты не стали сообщать о том, что когда на основе МММ была создана партия «Ми Маємо Мету», Пушилин стал ее членом и участвовал в парламентских выборах 2012 года.







Источник: ИА «Вчасно» — https://vchasnoua.com