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В «ДНР» «переписали» биографию Пушилина — теперь он не МММщик
22.11.2018 23:43
Подконтрольный группировке так называемой «ДНР» макеевский телеканал «Юнион» показал сюжет о биографии главаря боевиков Дениса Пушилина, скрыв факт его участия в финансовой пирамиде МММ.
Журналисты телеканала сообщили только, что Денис Пушилин родился в Макеевке, закончил лицей, служил в армии, поступил в университет и сменил несколько работ.
Тот факт, что с 2011 года по 2013 год Пушилин являлся функционером МММ в Украине, в сюжете не упоминается. Также журналисты не стали сообщать о том, что когда на основе МММ была создана партия «Ми Маємо Мету», Пушилин стал ее членом и участвовал в парламентских выборах 2012 года.
Источник: ИА «Вчасно» — https://vchasnoua.com
Теги: Донбасс, биография, МММ, ДНР, боевики, Пушилин, ОРДО
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