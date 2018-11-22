Последние новости раздела
- Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone10:25
- Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине10:08
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка09:51
- Части ДШВ в зоне проведения Операции объединённых сил получают новейшие антиснайперские системы09:32
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО09:09
- Названа главная задача Пушилина в качестве «главы ДНР»08:44
- Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»08:26
- На территории разрушенного Донецкого аэропорта боевики устроили танцы08:20
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone08:09
- Правительство признало: сколько на самом деле переселенцев неизвестно 08:04
В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка
22.11.2018 09:51
Сегодня на оккупированную территорию Донбасса прибыл «гуманитарный конвой» МЧС России, 83-й по счету.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» уточнили:
«Прибыл восемьдесят третий гумконвой из РФ с детским питанием и медикаментами».
Сейчас начался процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе в Донецке.
По предварительным данным пресс-службы, общий вес груза составляет около 300 тонн.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, питание, медикаменты, МЧС, ДНР, гуманитарный конвой
Читайте также:
- В ОРДЛО прибыл очередной «гумконвой» из России
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- В Донецке заявляют о начале юридической ликвидации "ДНР": боевики пожаловались Путину
- Бутусов: "Для похорон наемного убийцы "Моторолы" власти РФ на оккупированном Донбассе заимствовали УКРАИНСКИЕ лозунги"
- Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото
- Маразм крепчал: в "ДНР" выпустили фальшивую марку с изображением Ленина
- Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone10:25
- Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине10:08
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка09:51
- Части ДШВ в зоне проведения Операции объединённых сил получают новейшие антиснайперские системы09:32
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО09:09
- Названа главная задача Пушилина в качестве «главы ДНР»08:44
- Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»08:26
- На территории разрушенного Донецкого аэропорта боевики устроили танцы08:20
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone08:09
- Правительство признало: сколько на самом деле переселенцев неизвестно 08:04
- Украина перестанет существовать: в Совфеде РФ сделали громкое заявление10:47
- Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone10:25
- Боевики «ДНР» понесли потери под Зайцево. Боевик подорвался на мине10:08
- В Норвегии придумали быстросменные велосипедные покрышки10:00
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка09:51
- Части ДШВ в зоне проведения Операции объединённых сил получают новейшие антиснайперские системы09:32
- ФФУ пожизненно дисквалифицировала 6 донецких футболистов09:20
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО09:09
- Названа главная задача Пушилина в качестве «главы ДНР»08:44
- Доктор Хаус стал кавалером ордена Британской империи08:40
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»
- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone