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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка

22.11.2018 09:51
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В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка

Сегодня на оккупированную территорию Донбасса прибыл «гуманитарный конвой» МЧС России, 83-й по счету.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» уточнили:

«Прибыл восемьдесят третий гумконвой из РФ с детским питанием и медикаментами».

Сейчас начался процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе в Донецке.

По предварительным данным пресс-службы, общий вес груза составляет около 300 тонн.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, питание, медикаменты, МЧС, ДНР, гуманитарный конвой
 
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