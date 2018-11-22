В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка

22.11.2018 09:51

Сегодня на оккупированную территорию Донбасса прибыл «гуманитарный конвой» МЧС России, 83-й по счету.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» уточнили:

«Прибыл восемьдесят третий гумконвой из РФ с детским питанием и медикаментами».

Сейчас начался процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе в Донецке.

По предварительным данным пресс-службы, общий вес груза составляет около 300 тонн.