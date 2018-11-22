В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»

22.11.2018 17:49

Наместник Святогорской Лавры митрополит УПЦ МП Арсений опроверг заявления экс-командира НВФ «ДНР» Игоря Гиркина-Стрелкова о том, что священнослужители оказывали помощь наемникам ОРДО.

Об этом он сообщил украинским СМИ, передает donpress.com.

По его словам, казаки, которые проживают на территории Лавры — это местное население из Святогорска:

«Атаман нашего казачьего полка — это фельдшер скорой помощи Виталий Владимирович. Он тут с самого начала, как монастырь открылся. В 90-х было модно казачьи организации основывать, но поскольку они были как беспризорники, то начали поближе к лавре лепиться, ведь казачество всегда было православным».

Также он прокомментировал и слова экс-мэра Славянска Нели Штепы о том, что на территории Святогорской Лавры находится 250 казаков, которые готовы к вооруженному конфликту. Митрополит подчеркнул:

«Она вообще человек своеобразный. Стоит вспомнить, как на День города она въехала в Славянск на белом коне в костюме Екатерины II. Не собираюсь отвечать за ее больные фантазии. Вы думаете, что на меня СБУ не завели бы дело, если бы это действительно было фактом? Если на Нелю Штепу завели, и сажали ее, то на меня тем более завели бы. Пускай предъявят факты, что у меня тут было 250 казаков. Есть только местные казаки, сейчас человек двадцать с чем-то. Откуда 250? Я столько не прокормлю».

Кроме того, он жестко отреагировал и на слова экс-командира наемников «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина о том, что его охраняли казаки из Святогорской Лавры. Арсений назвал Гиркина «человеком с больной фантазией» и уточнил:

«Сидит и заявляет, что его охраняли иеромонахи Святогорского монастыря. А чего не митрополиты? Да сдался он мне, охранять его, заняться что ли больше нечем. Я свою братию по списку могу проверить и сказать, где кто был, и какого числа. Охраны у Стрелкова из монахов не было — это 120 процентов. Человек с больной фантазией. Покрутился тут, попиарился, а сидит теперь где-то в Москве и рассказывает, какой он герой. Если герой, то чего ты не тут?» .