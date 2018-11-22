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Архив - Донецкая область

Вместо повышения — сокращения! Бюджетники ОРДО вместо повышения окладов получили сокращение надбавок

22.11.2018 13:59
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Вместо повышения — сокращения! Бюджетники ОРДО вместо повышения окладов получили сокращение надбавок

На неподконтрольной Украине части Донецкой области во время «избирательной кампании» Дениса Пушилина, новоизбранный главарь ОРДО обещал «запланированное повышение окладов бюджетникам» на 20%.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Так, Тымчук отмечает, что никакого повышения так и не произошло:
«В то же время в оккупационной администрации „ДНР“ были утверждены планы по урезанию надбавок, премий, а также ликвидации выплат за стаж работы указанной категории работников. В результате вместо дополнительных значительных сумм (от 1 000 руб.) „бюджетники“ получили от 200 до 300 руб».



Теги: Донбасс, сокращение, повышение, ДНР, бюджетники
 
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