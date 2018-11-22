ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ

22.11.2018 18:49

За прошедшие сутки 21 ноября российские боевики продолжили прицельные атаки на позиции ВСУ, 11 раз сорвав режим прекращения огня.

Силам ООС пришлось 9 раз открывать ответный огонь, при этом со стороны ВСУ никаких нарушений "Минска" не было. Украинские бойцы в ответ на провокации армии РФ применяли пехотное вооружение, разрешенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".

По данным разведки, один российский террорист за 21 ноября был уничтожен. У ВСУ тоже есть нелетальная потеря – боец сил ООС получил ранение. В настоящее время его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

На луганском направлении террористы 5 раз нарушили перемирие, здесь боевики применили гранатометы и иное пехотное вооружение. Прицельные обстрелы позиций ООС со стороны боевиков зафиксированы в районе Крымского, Новозвановки, Новолуганского.

Шесть прицельных обстрелов пришлось на донецкое направление. Под жесткий огонь оккупантов попали расположения ВСУ вблизи Красногоровки, Славного, Павлополя, Широкино, шахты "Бутовка". Кроме этого, террористы на донецком направлении применили запрещенный калибр.

Возле Гнутово с наступлением темноты оккупанты накрыли силы ООС минометным огнем, выпустив по бойцам Украины 10 мин 82-мм калибра.

С начала текущих суток 22 ноября террористы применяли пехотное вооружение, БМП.

Под обстрелы попали бойцы ВСУ вблизи Вольного.