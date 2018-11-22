- ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ18:49
- Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода18:21
- В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»17:49
- "ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО17:32
- На Донетчине шахта осталась без электроэнергии из-за долгов17:12
- Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан16:46
- Боевики Донбасса активизировались: очередной "гумконвой" из России стал этому причиной15:58
- Как Донбасс погибает от «адской» воды15:21
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Соцсети. ВИДЕО14:49
- В «ДНР» хотят провести конкурс «Мисс Донбасс» с призовым фондом 900 тыс.руб. Люди в ярости14:20
ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ
За прошедшие сутки 21 ноября российские боевики продолжили прицельные атаки на позиции ВСУ, 11 раз сорвав режим прекращения огня.
Силам ООС пришлось 9 раз открывать ответный огонь, при этом со стороны ВСУ никаких нарушений "Минска" не было. Украинские бойцы в ответ на провокации армии РФ применяли пехотное вооружение, разрешенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".
По данным разведки, один российский террорист за 21 ноября был уничтожен. У ВСУ тоже есть нелетальная потеря – боец сил ООС получил ранение. В настоящее время его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
На луганском направлении террористы 5 раз нарушили перемирие, здесь боевики применили гранатометы и иное пехотное вооружение. Прицельные обстрелы позиций ООС со стороны боевиков зафиксированы в районе Крымского, Новозвановки, Новолуганского.
Шесть прицельных обстрелов пришлось на донецкое направление. Под жесткий огонь оккупантов попали расположения ВСУ вблизи Красногоровки, Славного, Павлополя, Широкино, шахты "Бутовка". Кроме этого, террористы на донецком направлении применили запрещенный калибр.
Возле Гнутово с наступлением темноты оккупанты накрыли силы ООС минометным огнем, выпустив по бойцам Украины 10 мин 82-мм калибра.
С начала текущих суток 22 ноября террористы применяли пехотное вооружение, БМП.
Под обстрелы попали бойцы ВСУ вблизи Вольного.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери
- Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из "Градов"
- Боевики поплатились за атаки на украинских военных
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери
- ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ18:49
- Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода18:21
- В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»17:49
- "ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО17:32
- На Донетчине шахта осталась без электроэнергии из-за долгов17:12
- Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан16:46
- Боевики Донбасса активизировались: очередной "гумконвой" из России стал этому причиной15:58
- Как Донбасс погибает от «адской» воды15:21
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Соцсети. ВИДЕО14:49
- В «ДНР» хотят провести конкурс «Мисс Донбасс» с призовым фондом 900 тыс.руб. Люди в ярости14:20
- ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ18:49
- Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода18:21
- В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»17:49
- "ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО17:32
- На Донетчине шахта осталась без электроэнергии из-за долгов17:12
- Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан16:46
- Оформление субсидий: украинцам пояснили как не выписывать членов семьи и получить скидку16:22
- Боевики Донбасса активизировались: очередной "гумконвой" из России стал этому причиной15:58
- Стало известно, на сколько с 1 декабря вырастет минимальная пенсия15:40
- Как Донбасс погибает от «адской» воды15:21
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» рассказали о праве на бесплатное УЗИ, помощи на погребение и статусе при покупке жилья12:37
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»