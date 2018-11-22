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"ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО
Социальные сети взорвало видео слов российского наемника, который случайно проговорился и заявил, что солдаты украинской армии стараются не стрелять по мирным жителям.
Кадры были опубликованы в социальных сетях и вызвали ажиотаж у пользователей. Видео снял на одной из позиций боевиков "ДНР" интернет-канал News-Front российских наемников, передает dialog.ua.
Солдат с позывным "Денчик" отвечал на вопросы корреспондентки, однако неожиданно для нее признался, что подразделения украинской армии стараются не стрелять по мирным жителям, опровергая один из самых распространенных фейков российской пропаганды.
В то же время пользователей повеселило то, как берущая интервью журналистка пыталась помочь наемнику спасти ситуацию и направить его в "нужное русло". "Не просто сдал, что ВСУ стараются по жилсектору не стрелять, но и сдал, что сами они из жилсектора вовсю стреляют по ВСУ", - пишут пользователи.
Теги: Россия, Донбасс, видео, наемник, ДНР, ВСУ, обстрелы, соцсети
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