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Батареи артиллерии, танки и БТР: армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой - Тымчук
Гибридная армия России на оккупированном Донбассе усиливают свои бандформирования боевиков в районе Горловки и на участке Озеряновка – Ясиноватая тяжелым вооружением.
Координатор группы Информационное сопротивление и народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook о развертывании целого ряда артиллерийских подразделений боевиков "ДНР", передает "Диалог.UA".
Речь идет о том, что пророссийские сепаратисты по указаниям кураторов РФ усиливают свои группировки на скрытых огневых позициях в районе Горловки и вблизи Озеряновки – Ясиноватой. В частности, боевики перебрасывают тяжелое вооружение и разворачивают дополнительные подразделения. "Всего отмечается переброска в данный район 3 новых 4-6 орудийных батарей (в основном 122-миллиметровой ствольной и самоходной артиллерии)", – отметил он.
По словам Тымчука, главари "ДНР" приказали создать резервные подразделения, которые снабжены бронетехникой, по 4-5 БМП и 2-3 танка, разместив их на второй линии в повышенной степени готовности. Напомним, оккупанты РФ снизили число обстрелов на Донбассе, посчитав, какие потери несут боевики.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, БТР, ДНР, ЛНР, ООС
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