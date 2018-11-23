Боевики «ДНР» обвиняют в срыве «запуска» «Стирола» Великобританию

23.11.2018 09:14

Пропагандисты боевиков «ДНР» и российских оккупантов придумывают новые абсурдные версии «срыва запуска «Стирола». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Разговоры о запуске «Стирола» стали одной из любимых тем боевиков и оккупационных «властей «ДНР». Однако, каждый раз находилась «уважительная причина», по которой «Стирол» не «запускали.

В этот раз пропагандисты боевиков придумали новую, совершенно абсурдную версию, почему так и не «запустили «Стирол». Начальник пресс-службы «УНМ ДНР», капитан Даниил Безсонов заявил об этом на сепаратистских пабликах, а Эдуард Басурин в эфире российских телеканалов.

Оказывается, виноваты в «не запуске» «Стирола» ВСУ, которые по указанию Великобритании готовят «химатаку»: «…ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе «Стирол»… Важно отметить, что замысел данной диверсии Украине навязывается извне, а именно — военными специалистами Туманного Альбиона».

Жители временно оккупированной Горловки не верят ни слову из сказанного. Вот что они пишут в соцсетях:

«О чешут, уже и не знают, что придумать, чтоб не платить, за пять лет никто не совершил диверсию, а сейчас вдруг надумали. Пока Грановский и Захарченко собирались пускать завод никакой угрозы не было, а с новой властью резко появилась. Главное, чтоб никто не решил делом это подтвердить...»,

«Это всё конечно весьма занимательно, но с зарплатой что? Долго ещё люди будут за так работать? Почему пишут о всякой херне, а о том что действительно интересует людей-ни слова?».

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