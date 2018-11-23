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Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты
"Выборы" в "ЛНР" и "ДНР" 11 ноября были нужны России для того, чтобы попытаться легализовать новых главарей "республик" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.
С учетом поддержки Москвы победа обоих ставленников была обусловлена, но реальная популярность того же Пушилина у жителей оккупированной части Донбасса была крайне низкой, пишет "Сегодня". С 1 по 5 ноября группа "Честный выбор ДНР", состоящий из нескольких десятков независимых блогеров и добровольцев, анонимно опросила на улицах городов "ДНР" 9000 человек.
Кандидатура Пушилина показала огромный антирейтинг - более 70% опрошенных указали, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому "предвыборная кампания" была направлена прежде всего на то, чтобы обеспечить явку избирателей, главным образом путем угроз. Например, в Киевском районе Донецка студентов угрожали выселять из общежитий, если они не появятся на "выборы".
Также, по данным украинской разведки, работникам бюджетной сферы накануне "выборов" рассылались СМС с обещаниями освобождения в случае неявки. А в день "голосования" возле избирательных участков проводили специальные ярмарки. Цены на продукты на них были на 20-50% ниже, чем обычно.
Сигнал Киеву
Зачем Кремлю легализация Пасечника и Пушилина? В Москве официально не признали "волеизъявления", но на неофициальном уровне не скрывалось, что фигуры Пушилина и Пасечника рассматриваются как демонстрация пророссийского выбора Донбасса и сигнал Киеву о необходимости договариваться об урегулировании конфликта на условиях РФ.
"Киеву необходимо прекратить тратить драгоценное время и начать прямой диалог с Донбассом", - заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов с последующим восстановлением украинской контроля над границей и вхождением оккупированных районов Донбасса в состав Украины. Подконтрольные РФ победители "выборов" смогут влиять на украинскую политику в желаемом для Кремля русле. По мнению Чеснакова, голосования 11 ноября можно считать "местными выборами".
"Оно не нарушает Минские соглашения, в комплексе мероприятий прописаны условия проведения исключительно местных выборов, а не выборов глав и парламентов республик", - уточнил российский эксперт.
Два варианта
По мнению главного редактора сайта "Информационный сопротивление" Юрия Карина, развитие ситуации на Донбассе возможен в двух направлениях. "В России ждут прихода своих марионеток к власти в Украине, чтобы они пожали руки с" избранными политиками "Донбасса и впихнули" ДНР "и" ЛНР "в Украине на условиях Кремля", - считает Карин.
Косвенно эти предположения подтверждает и президент РФ Владимир Путин.
Он дал понять, что российские власти ждет результатов выборов в Украине в следующем году, чтобы перезапустить переговоры. "Нужно дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю, что с новым руководством страны (Украины. - Авт.) Можно будет выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться", - заявил он Если же этот план не пройдет, то, по мнению Карина, российские власти попытаются шантажировать украинских коллег перспективами признание "ДНР" и "ЛНР" или вхождения "республик" в состав РФ: "Но в реальности это маловероятно, потому что даже присоединение Крыма в окружении Путина одобряли далеко не все".
"Не просто банды"
Ситуация на фронте, очевидно, также будет ждать завершения "внутриполитических циклов" в Украине. Пока в "ДНР" и "ЛНР" продолжается начатое в 2015 году под руководством российских специалистов военное строительство. Создан 1-й и 2-й армейские корпуса, которые находятся в оперативном подчинении командования Южного военного округа ВС РФ. Последние данные об их численности называл в феврале главный военный прокурор Анатолий Матиос - более 35 000 человек в составе обоих корпусов, из которых в "ДНР" - 18000. Сейчас координатор группы "Информационный сопротивление" Константин Машовец называет другие цифры.
По его информации, численность 1-го АК составляет 11-12 тысяч человек, что по факту делает его корпусом, а дивизией. Но в любом случае подразделения боевиков уже не просто банды, а "вполне полнокровные, оснащенные и вооруженные формирования, в которых организована армейская повседневная деятельность, включая планомерную боевую подготовку". "Система управления оккупационных формирований на территории Донецкой области оказалась на грани типичной армейской, с четкой командной вертикали", - уточнил Константин Машовец.
По его словам, структура корпуса "ДНР" построена по принципу бригада-полк с наличием нескольких отдельных батальонов. На вооружении у "денееривцив" находятся более 200 танков, около 600 боевых бронированных машин, около 70 установок РСЗО, преимущественно "Град", до 230 стволовых артсистем калибром более 100 мм, 36 установок ПВО ближнего радиуса и разведывательные беспилотники. В основном эта армия сконцентрирована вокруг Донецка.
По информации Машовца, командование 1-го АК выстраивает двоешелону линию, а также готовит отдельные мобильные группы, которые должны находиться в состоянии повышенной готовности. Похожая структура и во 2-м армейском корпусе "ЛНР". Луганские формирования сведены в два полка и четыре бригады, а также большое количество батальонов "территориальной обороны". Большая часть этих подразделений сконцентрирована в Луганске.
Однако информации о реальном состоянии дел в луганском корпусе пока меньше, чем в донецком. Большую часть "личного состава" обоих корпусов составляют местные боевики.
По сути, это наемники, которых привлекает возможность более или менее регулярно получать зарплату. Между тем, по данным украинской разведки, с комплектованием корпусов российскими наемниками в последнее время возникают проблемы. Кандидатов не устраивает низкое (по сравнению с Сирией) денежное обеспечение, неофициальный статус командировки, а также большое количество санитарных потерь в рядах оккупационной группировки. "Пока их максимум - это бряцание оружием и различные провокации против украинских сил", - считает Юрий Карин. Напомним, после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник
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