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Ход войны на Донбассе может резко изменится: В зоне ООС внедряется интеграционная платформа "ДЕЛЬТА"
ВСУ продолжают активно развиваться и модернизироваться, что не может не радовать украинцев.
Сообщается, что по инициативе генерал-лейтенанта Сергея Наева, который является командующим Операции объединенных сил, стартовало практическое внедрении интеграционной платформы "ДЕЛЬТА" в районе проведения ООС, передает "Диалог.UA".
Отныне украинские воины ВСУ будут иметь возможность на совершенно новом уровне совершать процессы планирования и управления общевойскового характера. Стоит отметить, что подобный аналог интеграционной системы использует единый протокол обмена информацией, принятый в странах, которые являются членами НАТО.
Сегодня мы сообщали о том, что в зоне проведения ООС украинские бойцы провели учения тактического характера, которые позволят ВСУ отражать атаки российского агрессора со стороны моря. Тем временем Украина еще на один большой шаг приблизилась к НАТО, так как в Верховной Раде депутаты приняли фундаментальный закон. Однако в ВРУ оказались депутаты-предатели, которые изо всех сил стараются помешать Украине интегрироваться в Североатлантический альянс, дабы угодить своим хозяевам из Кремля.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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