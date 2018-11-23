Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты

23.11.2018 20:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлено производство, рабочим прекратили выплачивать зарплату. Об этом сообщает Марина Ахмедова в своем Тelegram-канале.

По словам Ахмедовой, ею было получено письмо от работников ДМЗ — крупнейшего предприятия в Донецке [сейчас носит название Юзовский металлургический завод]. В письме сказано, что производство остановлено, зарплата работникам не выплачивается, а объяснений от «министерства промышленности ДНР» люди ждут уже неделю.

«Производство остановили, нам не платят зарплату. Людям ничего не говорят. Новое руководство Министерства промышленности и торговли тоже не приезжает на завод. Еще в начале недели обещали объяснить нам, что вообще происходит, но до сих пор никто не появился. Кормят завтраками. И каждый день одно и то же. У нас нет денег на еду. На заводе работает 800 человек, и все мы остались без средств к существованию», — сообщают рабочие ДМЗ.

По ее информации, предприятие является убыточным. Для нормальной работы заводу необходимо «восемь тысяч тонн металлолома». А вся контролируемая группировкой «ДНР» территория «в месяц дает около трех».

Ахмедова уточнила, что это далеко не первое письмо с жалобами, которое она получает от дончан.

«Очевидно, им просто некому жаловаться… Нет органа, в который они могли бы прийти, и их бы там выслушали как людей. А не как крепостных, которые вместо того, чтобы молча умереть с голоду, требуют еды для себя и своих семей. И если вот это значит, что Россия не бросила Донбасс, то я боюсь даже подумать, что будет, когда она его бросит», — сказано в сообщении.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, кризис, металлургия, завод, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх