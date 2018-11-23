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Луганское обстреляли ракетами
23.11.2018 13:30
22 ноября боевики на Донбассе осуществили четыре прицельных обстрела позиций украинских войск. Огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Велись "обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободное, Луганское и Павлополь. Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободное, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского", - сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Источник: http://podrobnosti.ua
Теги: Донбасс, война, ракеты, обстрел, Луганское, ДНР, ЛНР, ООС
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