Луганское обстреляли ракетами

23.11.2018 13:30

22 ноября боевики на Донбассе осуществили четыре прицельных обстрела позиций украинских войск. Огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Велись "обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободное, Луганское и Павлополь. Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободное, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского", - сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: http://podrobnosti.ua