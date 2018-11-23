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"Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ
Юзовский металлургический завод (ЮМЗ), по всей видимости, доживает свои последние дни.
Производство остановлено, зарплаты не платят. О ЧП с некогда одним из крупнейших заводов Донбасса рассказала в telegram-канале российская пропагандистка Марина Ахмедова, передает "Диалог.UA". Россия продолжает уничтожать экономику Донбасса.
Очередь дошла и до ЮМЗ (до оккупации Донецкого металлургического завода) - градообразующего предприятия Донецка. Ахмедова обнародовала письмо-"крик души" сотрудников ЮМЗ.
"Производство остановили, нам не платят зарплату. Людям ничего не говорят", - жалуются работники, уточнив, что созданное Кремлем "министерство промышленности" террористической "ДНР" их предприятие полностью игнорирует. "Еще в начале недели обещали объяснить нам, что вообще происходит, но до сих пор никто не появился. Кормят завтраками. И каждый день одно и то же.
У нас нет денег на еду. На заводе работает 800 человек, и все мы остались без средств к существованию", - сообщили сотрудники ЮМЗ. Комментируя письмо, пропагандистка Ахмедова отметила, что завод до недавнего времени принадлежал близкому другу главаря "ДНР" Захарченко "министру" Тимофееву (Ташкенту). "Теперь Захарченко "уволен", ближайшее его окружение в опале.
Опала ближайшего окружения вызывает много вопросов к "увольнению" самого Захарченко. Если он был такой герой, окруженный такими героическими людьми, то отчего же тех столь молниеносно выдворили в Россию, и даже простых рабочих бросили умирать от голода?
Это предприятие сейчас никто не хочет брать на баланс – оно убыточно. Для того чтобы выйти на безубыточный уровень, ему необходимо восемь тысяч тонн металлолома. А территория в месяц дает около трех. Сухой расчет. А что есть людям?" - задалась вопросом пропагандистка. "Если вот это значит, что Россия не бросила Донбасс, то я боюсь даже подумать, что будет, когда она его бросит", - констатировала Ахмедова.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в Макеевке закрылся еще один завод – люди в отчаянии и не знают, как будут выживать.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, завод, ДНР, ЛНР
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