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ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
23.11.2018 14:30
На неподконтрольную часть Донбасса направили 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Гуманитарная помощь для жителей оккупированных территорий Донбасса предоставлена управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Автомобили проследовали через КПВВ «Новотроицкое».
«В общем оформлено более 208 тонн груза», – говорится в сообщении, но конкретная информация о характере груза не указывается.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия отправила в «Л/ДНР» 83-ю по счету автомобильную колонну МЧС России с так называемой гуманитарной помощью.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, КПВВ
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