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Петр Порошенко назвал одно единственное условие, которое не позволило бы России оккупировать Крым и Донбасс
Уже прошло почти 5 лет с того времени, как страна-агрессор напала на украинское государство.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что если бы Украина была членом НАТО, то российский агрессор никогда бы не решился оккупировать Крымский полуостров и некоторые территории Донбасса, уведомляет "Диалог.UA".
Порошенко твердо уверен, что Кремль развязал агрессию против украинского государства в тот момент, когда преступный режим бывшего президента Виктора Януковича провозгласил о том, что Украина не будет являться членом каких-либо блоков. Сегодня народные депутаты Украины в первом чтении приняли законопроект, который вносит изменения в украинскую Конституцию, в части определения стратегического курса страны на вступление и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.
Также стали известны фамилии депутатов, которые продолжают "ставить палки в колеса" в стремление Украины интегрироваться в ЕС и Североатлантический альянс. Напомним, что Конституционный суд украинского государства поддержал президентский законопроект о стремлении в НАТО и ЕС, за который сегодня голосовали в Раде.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, война, Порошенко, аннексия
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