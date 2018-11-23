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Подробности минских переговоров с участием Марчука

23.11.2018 21:46
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Подробности минских переговоров с участием Марчука

Первый зампредседателя ВР Ирина Геращенко написала в Facebook, что во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона, в состав которой отныне входит Евгений Марчук, внесла предложение о переформатировании политической подгруппы и разведении военной техники у Станицы Луганской с 26 ноября, передает Украинская правда.

«Закончилось заседание ТКГ и рабочих групп в Минске. Как информирует новоназначенный представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, заседание всех групп украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром. Украина требует немедленного роспуска псевдоорнанизаций», — написала Геращенко.

«Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и «организаций республик» в ОРДЛО. Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября», — отметила она, добавив, что разведение военной техники может произойти при соблюдении режима тишины и выполнении предпосылок по безопасности.

В отношении ситуации с заложниками, Геращенко сообщила о готовности украинской стороны ради их освобождения из неподконтрольного Донбасса «помиловать преступников, причастных к действиям против территориальной целостности Украины», а также передать РФ в обмен на украинских политзаключенных.

«Пока позитивных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября», — отметила Геращенко.

Ранее сообщалось, что президент назначил нового представителя Украины в Трехсторонней контактной группе вместо Леонида Кучмы.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
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