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Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире одиозной программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" открыто назвал президента РФ Владимира Путина "вором".
Гордон вывел из себя ведущую "60 минут" пропагандистку Ольгу Скабееву, передает "Диалог.UA". Скабеева сильно пожалела, пригласив Гордона выступить на своей программе.
Украинский журналист "разнес" всю ее пропагандистскую речь жесткой правдой. Так, Гордон отметил, что главным выгодоприобретателем Майдана был Владимир Путин, так как революция позволила ему "отжать" Крым и Донбасс, получить запредельный рейтинг и остаться у власти. Но, заверил журналист, радоваться ему по этому поводу не стоит.
"Это пиррова победа! Крым и Донбасс придется вернуть", - заверил Гордон. Журналист подчеркнул, что, несмотря на оправдания Кремля, международные законы и нормы были им попраны агрессией в Украине. "Крым – это Украина, Оля! И Донбасс – это Украина! Ваша страна пришла на мою территорию и забрала ее.
Это не агрессия, вы считаете? Это что, просто пришли и украли, или как? Это настоящая агрессия, и ваши военные находятся по всей территории Донбасса", - подчеркнул Гордон. Скабеева в ответ пыталась хоть как-то спасти ситуацию мантрой о том, что "Крым - это Россия". Она также угрожала то же самое сделать с Донбассом, то есть аннексировать.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, война
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