В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы

23.11.2018 20:30

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке люди столкнулись с новой бедой – в масле, продаваемом на развес, обнаружили ртуть. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На жителей временно оккупированного Донецка и Макеевки свалилась новая беда – покупая на рынках то, что продается, как развесное «масло», люди начали обнаруживать в «масле» ртуть! Первое сообщение о смертоносной покупке пришлос из Донецка, второе – из Макеевки. Неизвестно, попала ли ртуть в «масло» случайно, по небрежности продавцов, или это «масло» совсемне масло и не предназначено для употребления в пищу. Узнать это будет довольно сложно. В то время дончане и макеевчане с тревогойоставляютпредостерегющие сообщения в соцсетях:

«Доброго времени суток, УВ.жители города. будьте осторожны с покупкой масла сливочного на развес, сегодня в нем была обнаружена ртуть, покупалось оно на капитальной в торговом центре (в подвале, мини рынок) МЧС взяли на экспертизу картошку в которую было добавлено это масло. Различные ведомства были сегодня, а когда сотрудник МГБ поехал на точку продажи, масло уже начали вывозить, в общем жесть. Будьте осторожны. Анон»,

«Донецк, посёлок Победа: некие люди вчера купили сливочное масло с ртутью, обнаружили уже дома, сдали на экспертизу слухи»,

«Похоже на тот же случай, но место покупки называют другое Макеевкаслухи».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Источник: https://news.dn.ua