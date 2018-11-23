В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела

23.11.2018 12:15

"Верховный суд" террористической "ДНР" приговорил к смерти члена группировки "Казачий союз "Область войска Донского"".

Его соучастникам досталось пожизненное. О громком решении "суда" оккупантов рассказала "Лига Новости Россия", передает "Диалог.UA".

Орудовала группировка в 2014-2015 годах в оккупированном Старобешевском районе Донбасса. Казаки держали в страхе село Глинки, промышляя убийствами, вымогательствами, похищениями и мародерством. Их преступления вызвали резонанс в обществе - оккупантам не осталось ничего другого, как схватить ОПГ.

"Суд" террористической "ДНР" не пощадил этих "защитников" несуществующей "Новороссии". Один казак был приговорен к казни, еще один к 13 годам тюрьмы. Восемь членов группировки получили пожизненное заключение.

Имена осужденных казаков держатся в секрете. Не озвучивается также, есть ли среди них граждане России, что, к слову, весьма вероятно. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что российские казаки подорвали троллейбус в "ДНР" из миномета: появилось видео о гибели 13 людей в Донецке.



Источник: www.dialog.ua