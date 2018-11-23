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В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью
В Краматорске мужчине, который своими противоправными действиями умышленно препятствовал законной хозяйственной деятельности организации людей с инвалидностью на территории одного из рынков города, сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«Установлено, что торгово-производственной фирмой в рамках начатого сотрудничества построено и передано в бесплатное пользование общественной организации женщин-инвалидов северного Донбасса 4 торговых места на рынке для продовольственных и хозяйственных товаров», – говорится в сообщении.
«1 октября 57-летний частный предприниматель, который также осуществляет свою хозяйственную деятельность в указанном районе, преследуя цель незаконного ограничения инвалидам их «бизнеса», дал указание двум мужчинам провести демонтаж указанных торговых мест. Противоправные действия исполнителей прекращены после вмешательства полиции, однако на следующий день металлические конструкции было полностью демонтированы», – добавили в прокуратуре.
По данным ведомства, в результате противоправных действий владельцу торговых объектов нанесен значительный материальный ущерб, кроме того была ограничена законная хозяйственная деятельность общественной организации лиц с инвалидностью.
Досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины проходит под процессуальным руководством заместителя руководителя Краматорского местной прокуратуры.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, женщина, инвалид, палатка
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