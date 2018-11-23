В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета

23.11.2018 12:44

Вчера в 19:30 в микрорайоне Черемушки спасли 42-летнюю женщину, которая замерзала на пороге супермаркета "Шанс".

Об этом 0629 сообщили медики.

Пьяная мариупольчанка валялась на земле возле входа в супермаркет. Бдительные жители вызвали "скорую".

Пострадавшую госпитализировали в горбольницу №9.

Источник: https://www.0629.com.ua