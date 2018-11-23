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В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета
23.11.2018 12:44
Вчера в 19:30 в микрорайоне Черемушки спасли 42-летнюю женщину, которая замерзала на пороге супермаркета "Шанс".
Об этом 0629 сообщили медики.
Пьяная мариупольчанка валялась на земле возле входа в супермаркет. Бдительные жители вызвали "скорую".
Пострадавшую госпитализировали в горбольницу №9.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, пьяная
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