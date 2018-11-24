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Басурин запаниковал: "Горловский химзавод под угрозой, Англия и Украина готовят против "ДНР" что-то нехорошее

24.11.2018 07:45
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Басурин запаниковал: "Горловский химзавод под угрозой, Англия и Украина готовят против "ДНР" что-то нехорошее

Басурин заявил, что "диверсанты" из сил специальных операций Соединенного Королевства уже прибыли на Донбасс и в данный момент находятся в Артемовске.

Слова террориста прозвучали в эфире одного из российских каналов, передает "Диалог.UA".

Основная цель "англичан-диверсантов" - это подготовка мощного теракта на химзаводе в Горловке. По словам Басурина, англичане давят на Украину и "заставляют это сделать".

"Нахождение инструкторов, которые прибыли в Артемовск - это силы специальных операций Соединенного Королевства, те люди, которые занимаются непосредственно химическими проблемами", - озвучил террорист.

Кроме этого, он также добавил, что помимо англичан, различные козни против "ДНР/ЛНР" готовят военные, которых обучают десятки инструкторов из Польши, США и Великобритании на полигоне под Житомиром. "Диверсантов" учат штурму и зачистке зданий, а также минно-взрывному делу.

"Это подтверждает намерение украинского командования под давлением западных кураторов рассматривать варианты применения химического оружия на территории Донбасса", - резюмировал свой "спич" Басурин.



Теги: Донбасс, химическое оружие, Англия, ДНР, Басурин, диверсанты
 
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